Полковник: Сотрудники МНБ взяли у меня 315 тыс. долларов и потребовали еще

В Бакинском военном суде продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего начальника Главного управления военной контрразведки упраздненного Министерства национальной безопасности Азербайджана (МНБ) генерала Ширинова Низами Талыш оглу, началь

В Бакинском военном суде продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего начальника Главного управления военной контрразведки упраздненного Министерства национальной безопасности Азербайджана (МНБ) генерала Ширинова Низами Талыш оглу, начальников управлений Эльджана Абдуллаева и Эльмана Таирова, а также оперуполномоченного Надира Назирова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Бакинского военного суда Джамала Рамазанова в качестве потерпевшего был допрошен бывший сотрудник Министерства обороны, полковник Мирзали Юсифов.

Он сказал, что в 2009-2013 годах занимал должность начальника Азербайджанской высшей военной школы: "В 2007 году меня вызвали в Главное управление военной контрразведки МНБ. Там мне сообщили, что возбудят уголовное дело по ложному обвинению, и меня шантажировали тем, что посадят в тюрьму. Они получили от меня сначала 275 тыс. долларов США, а потом 25 тыс. А чуть позже меня вынудили отдать еще 15 тыс. долларов. Всего они забрали у меня 315 тыс. долларов".

M. Юсифов рассказал, что после освобождения в 2013 году от должности начальника военной школы его вновь позвали в Главное управление военной контрразведки: "В Управлении меня избили. В то время там присутствовали сотрудники министерства Эльджан Абдуллаев и Надир Назиров. Они потребовали принести им 300 тыс. долларов, я отказался и в итоге против меня сфабриковали дело. Меня задержали по обвинению во взяточничестве. Я был приговорен к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы, после отбывания наказания я вышел на свободу".

Очередной процесс продолжится 21 октября.

11.55

В Бакинском военном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего начальника Главного управления военной контрразведки упраздненного Министерства национальной безопасности Азербайджана (МНБ) генерала Ширинова Низами Талыш оглу, начальников управлений Эльджана Абдуллаева и Эльмана Таирова, а также оперуполномоченного Надира Назирова.

Как сообщает Report, на заседание, проходящее под председательством судьи Бакинского военного суда, не пустили журналистов.

Судебный процесс в настоящее время продолжается.

В ходе следствия были выявлены обоснованные подозрения, что в период работы на этой должности Низами Ширинов, вступив в преступный сговор с начальниками управлений Эльджаном Абдуллаевым и Эльманом Таировым, а также оперуполномоченным Надиром Назировым, совершил насильственные действия против потерпевшего и его близких родственников, занимался вымогательством у отдельных лиц имущества и денежных средств в крупном размере. Кроме того, указанные лица подозреваются в вымогательстве взятки в крупном размере в обмен на общее покровительство по службе, а также в легализации имущества, приобретенного преступным путем.

Низами Ширинову предъявлены обвинения по ст. 182.3.2, 193-1.3.2, 311.3.4 Уголовного кодекса Азербайджана, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста. Эльджан Абдуллаев, Эльман Таиров и Надир Назиров привлечены в качестве обвиняемых по статьям 341.2.1, 341.2.3 УК АР, в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу была обеспечена компенсация части причиненного материального ущерба, по решению суда наложен арест на принадлежащее обвиняемым недвижимое имущество.

Обвинительный акт по уголовному делу был утвержден и направлен в Бакинский военный суд для рассмотрения.