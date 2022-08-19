Полковник МЧС арестован за распространение интимных видео

17:54

В отношении помощника начальника Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана, полковника внутренней службы Заура Мирзоева, обвиняемого в распространении интимных видео сотрудников МЧС, избрана мера пресечения в виде ареста.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"В Следственном управлении Генеральной прокуратуры проводится предварительное следствие по уголовному делу, в рамках которого Заур Мирзоев был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 156.2.1, 242 и 309.2 Уголовного кодекса Азербайджана. По решению суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста", - говорится в сообщении.