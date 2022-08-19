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Полковник МЧС арестован за распространение интимных видео

Полковник МЧС арестован за распространение интимных видео 17:54
Происшествия
19 августа 2022 г. 18:15
Полковник МЧС арестован за распространение интимных видео

В отношении помощника начальника Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана, полковника внутренней службы Заура Мирзоева, обвиняемого в распространении интимных видео сотрудников МЧС, избрана мера пресечения в виде ареста.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"В Следственном управлении Генеральной прокуратуры проводится предварительное следствие по уголовному делу, в рамках которого Заур Мирзоев был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 156.2.1, 242 и 309.2 Уголовного кодекса Азербайджана. По решению суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке İntim videolar yayan FHN polkovniki barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib

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