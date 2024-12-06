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Полковник-лейтенант запаса ГПС арестован

Полковник-лейтенант запаса ГПС арестован Арестован военнослужащий запаса Государственной пограничной службы (ГПС) полковник-лейтенант Рамиль Ибрагимов.
Происшествия
6 декабря 2024 г. 19:04
Полковник-лейтенант запаса ГПС арестован

Арестован военнослужащий запаса Государственной пограничной службы (ГПС) полковник-лейтенант Рамиль Ибрагимов.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы Военной прокуратуры Фирад Алиев.

По его словам, полковник-лейтенанту запаса ГПС Рамилю Шамиль оглу Ибрагимову, в отношении которого имеются обоснованные подозрения в совершении преступных деяний по уголовному делу, расследуемому Следственным управлением Военной прокуратуры, предъявлено обвинение по статьям 311.3.1 и 311.3.2 Уголовного кодекса АР. По представлению Военной прокуратуры решением Бакинского военного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

"В настоящее время следствие продолжается, и в соответствии с требованиями законодательства будут приняты все меры, в том числе дана правовая оценка каждому факту и деянию", - заявил Ф.Алиев.

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