Полковник бывшего МНБ обеспечен адвокатом за счет государства

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде продолжилось судебное заседание по апелляционной жалобе, поданной на приговор в отношении бывшего начальника Антитеррористического центра ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ), генерал-майора Эльчина Гулиева и сотрудника того же центра, полковника Азера Мехтиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сахибхана Мирзоева было объявлено о кончине адвоката А.Мехтиева Губада Салаева.

Судья обратился к А.Мехтиеву для привлечения к делу нового адвоката. А.Мехтиев сказал, что ведет переговоры с членами семьи для привлечения нового адвоката. Он сообщил о финансовых затруднениях.

Судья отметил, что если отсутствие адвоката связано с финансовыми затруднениями обвиняемого, адвокат может быть предоставлен за счет государства.

А.Мехтиев заявил, что если это уместно, он согласен на назначение адвоката за счет государства.

Судья сообщил, что в юридическую консультацию №17 направлено решение для назначения адвоката за счет государства. Для получения ответа судья объявил получасовой перерыв в процессе.

После получасового перерыва из юридической консультации №17 был направлен новый адвокат для защиты А.Мехтиева.

Судья познакомил адвоката с А.Мехтиевым. Новоназначенный адвокат попросил время для ознакомления с делом.

В связи с этим очередное заседание суда назначено на 19 апреля.

Отметим, что Э.Гулиев, А.Мехтиев и другие лица были арестованы в 2015 году. Бакинский военный суд приговорил Э.Гулиева к 10,5 годам, а А.Мехтиева - 8 годам лишения свободы.

Этим лицам инкриминируются статьи Уголовного кодекса: 145.3 (незаконное лишение свободы, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), 181.3.1 (разбой, организованный группой), 181.3.2 (разбой, в целях завладения имуществом в крупном размере), 182.3.1 (вымогательство, организованное группой), 182.3.2 (вымогательство в целях получения имущества в крупном размере), 302.2 (нарушение законодательства об оперативно-розыскной деятельности, совершенные с использованием специальных технических средств, предназначенных для тайной передачи информации), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 309.2 (превышение должностных полномочий, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, либо с применением оружия или других специальных средств, либо повлекшие тяжкие последствия,), 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), 311.3.2 (получение взятки неоднократно), 311.3.3 (получение взятки в крупном размере).

Напомним, что после событий вокруг МНБ генерал-майор Антитеррористического центра министерства Э.Гулиев был освобожден от занимаемой должности и назначен заведующим кафедрой Академии МНБ имени Гейдара Алиева.