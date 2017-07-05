Полиция задержала водителя, спрятавшего в автомобиле более 10 кг наркотиков

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Органы внутренних дел провели очередное оперативно-розыскное мероприятие, направленное на пресечение незаконного оборота наркотиков, а также выявление и привлечение к ответственности лиц, совершивших данные деяния.

Как сообщили Report в министерстве внутренних дел, за грубое нарушение правил дорожного движения, сотрудники отделения государственной дорожной полиции Бинагадинского РУП приказали водителю следовавшего по дороге Бинагади-Хырдалан автомобиля марки "ВАЗ 21015", ранее судимому жителю Баку Агахану Гусейнову остановиться.

Сначала водитель попытался не подчиниться приказу сотрудников полиции и сбежать, однако, его попытка была пресечена. При осмотре багажника автомобиля было обнаружено и изъято 10 кг 670 г высушенной марихуаны и 75,326 г опиума.

Отметим, что у водителя также обнаружили и изъяли 180 г таблеток метамфетамина.

По факту возбуждено уголовное дело.

Необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.