Полиция задержала водителя, сбившего насмерть пожилого мужчину в Баку

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В результате совместных оперативно-розыскных работ, проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры Сабаильского района, задержан водитель, насмерть сбивший мужчину и скрывшийся с места происшествия.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Главного управления полиции города Баку и городской прокуратуры.

В сообщении отмечается, что 27 января автомобиль марки Mercedes C 200 с государственным номером 99-RD-120, управляемый Бахтияром Алиевым, 1980 года рождения, севшим за руль в нетрезвом состоянии, насмерть сбил переходившего дорогу Ахмедова Захида Мухаммед оглу, 1939 года рождения, после чего скрылся с места происшествия.

28 января водитель был задержан сотрудниками полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 263-1.3 и 264 Уголовного кодекса Азербайджана. Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Следственные мероприятия продолжаются.