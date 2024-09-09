Полиция задержала в Баку подозреваемых в мошенничестве на 17,5 тыс. манатов

В Баку совершено мошенничество на 17,5 тыс. манатов, задержаны двое подозреваемых.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
Отмечается, что в полицию поступила информация о том, что у одной из компаний, расположенных на территории Низаминского района, путем обмана были приобретены электротовары на сумму 17 480 манатов : "В результате мероприятий, проведенных сотрудниками 23-го отделения полиции Низаминского районного управления полиции, были задержаны подозреваемые в совершении мошенничества Б.Ахмедов и Б.Баширов".
По факту проводится расследование.