Полиция задержала в Баку подозреваемых в мошенничестве на 17,5 тыс. манатов

11:47

В Баку совершено мошенничество на 17,5 тыс. манатов, задержаны двое подозреваемых.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Отмечается, что в полицию поступила информация о том, что у одной из компаний, расположенных на территории Низаминского района, путем обмана были приобретены электротовары на сумму 17 480 манатов : "В результате мероприятий, проведенных сотрудниками 23-го отделения полиции Низаминского районного управления полиции, были задержаны подозреваемые в совершении мошенничества Б.Ахмедов и Б.Баширов".

По факту проводится расследование.