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Полиция задержала в Баку подозреваемых в мошенничестве на 17,5 тыс. манатов

Полиция задержала в Баку подозреваемых в мошенничестве на 17,5 тыс. манатов 11:47
Происшествия
9 сентября 2024 г. 12:16
Полиция задержала в Баку подозреваемых в мошенничестве на 17,5 тыс. манатов

В Баку совершено мошенничество на 17,5 тыс. манатов, задержаны двое подозреваемых.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Отмечается, что в полицию поступила информация о том, что у одной из компаний, расположенных на территории Низаминского района, путем обмана были приобретены электротовары на сумму 17 480 манатов : "В результате мероприятий, проведенных сотрудниками 23-го отделения полиции Низаминского районного управления полиции, были задержаны подозреваемые в совершении мошенничества Б.Ахмедов и Б.Баширов".

По факту проводится расследование.

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