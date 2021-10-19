Полиция задержала решившего порыбачить в Суговушане жителя Тертера

Сотрудники отдела полиции Тертерского района задержали жителя села Гаджигарвенд Тельмана Юсибова, который попытался в объезд контрольно-пропускного пункта проникнуть в освобожденное от оккупации село Чайлы Тертерского района.

Сотрудники отдела полиции Тертерского района задержали жителя села Гаджигарвенд Тельмана Юсибова, который попытался в объезд контрольно-пропускного пункта проникнуть в освобожденное от оккупации село Чайлы Тертерского района.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, позже выяснилось, что мужчина хотел через село Чайлы проехать в село Суговушан, чтобы порыбачить.

В отношении задержанного составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях и направлен в районный суд. По решению суда Т.Юсибов арестован в административном порядке на 10 дней.

Сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск продолжают принимать необходимые меры для предотвращения случаев незаконного проникновения на освобожденные от оккупации территории, которые еще не полностью очищены от мин и боеприпасов, представляющих угрозу человеческой жизни.