Полиция задержала пытавшихся проникнуть на освобожденные территории в нетрезвом состоянии

Сотрудниками Джебраильского районного отделения полиции продолжаются мероприятия по пресечению попыток незаконного проникновения на территории района, освобожденные от оккупации, но не полностью очищенные от мин.

Сотрудниками Джебраильского районного отделения полиции продолжаются мероприятия по пресечению попыток незаконного проникновения на территории района, освобожденные от оккупации, но не полностью очищенные от мин.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, жители Физулинского района Салим Гасымов и Эльчин Абдуллаев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались проехать на территорию, не полностью очищенную от мин.

Проигнорировав требования сотрудников полиции, пытавшихся задержать нарушителей на посту, они прорвались на территорию района. В итоге нарушители были задержаны. С.Гасымов, Э.Абдуллаев и их пассажиры - жители Физулинского района Эльгюн Бабаев и Мехрадж Гаджиев были доставлены в отделение полиции.

В отношении нарушителей приняты надлежащие меры.