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Полиция задержала продавцов непригодной к употреблению икры

Полиция задержала продавцов непригодной к употреблению икры По факту возбуждено уголовное дело по статье 200.1 УК (мошенничество или изготовление и сбыт некачественной продукции), продолжается расследование
Происшествия
30 декабря 2020 г. 17:01
Полиция задержала продавцов непригодной к употреблению икры

В результате операции, проведенной сотрудниками Главного управления полиции на транспорте Министерства внутренних дел Азербайджана, были выявлены лица, продающие через социальные сети некачественную и непригодную к употреблению рыбную икру.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в ходе операции были задержаны и доставлены в отделение полиции граждане Васиф Гурбанов и Азим Агаев. Всего было обнаружено и изъято 32 баночки икры весом по 70 грамм каждая. Задержанные признались, что расфасовывали некачественную икру и продавали ее гражданам по разным ценам, представляя как местную и качественную продукцию. На объекте, который они использовали для этих целей, были обнаружены непригодные рыбные продукты и икра, товар был изъят в качестве вещественных доказательств.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 200.1 УК (мошенничество или изготовление и сбыт некачественной продукции), продолжается расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPolis istifadəyə yararsız balıq kürüsü satan şəxsləri saxlayıb

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