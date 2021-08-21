В Губе полиция задержала подозреваемых в наркоторговле

В рамках комплексных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий сотрудники Губинского районного отдела полиции продолжают меры по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.
Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками районного отдела полиции, были задержаны жители района Шахин Шахкеремов, Заур Омаров и Эльшан Меджидов.
В ходе досмотра у этих лиц были обнаружены и изъяты марихуана, метамфетамин, героин, таблетки, содержащие метадон.
По фактам проводится расследование.