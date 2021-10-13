Полиция задержала подозреваемых в мошенничестве с банковскими картами

В результате оперативно-технических мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Азербайджана, были задержаны подозреваемые в совершении киберпреступлений Джахад Гусейнов, е

В результате оперативно-технических мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Азербайджана, были задержаны подозреваемые в совершении киберпреступлений Джахад Гусейнов, его брат Ниджат, родственник Фарман Гусейнзаде, а также Ханна Алиева и Дильшад Исмайлова.

Как сообщили Report в МВД, при осмотре мест их проживания в столице были обнаружены и изъяты многочисленные электронные доказательства, готовые тексты, аудиозаписи, отправляемые ими с мобильных телефонов и других носителей информации гражданам, в которых они выдавали себя за сотрудников банков.

Ни один из телефонных номеров, через которые злоумышленники связывались с гражданами, не был зарегистрирован на их имя. Связь с потерпевшими они налаживали через номера незнакомых людей, перехваченные при помощи специальных программ.

В связи с указанными фактами в Управлении следствия и дознания Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД продолжается расследование. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на полное и всестороннее расследование указанных фактов.

В последнее время в правоохранительные органы участились жалобы относительно кражи средств с карточных счетов, а также обращений и звонков на мессенджер Whatsapp якобы от имени банков.

Звонившие и присылавшие сообщения под различными предлогами требовали у граждан предоставить банковские данные, объясняя это усилением мер безопасности. У владельцев карт, предоставлявших подробную информацию, в дальнейшем воровали деньги с карт.

МВД призывает граждан ни при каких обстоятельствах не раскрывать личные анкетные данные и данные банковских карт незнакомцам, при столкновении с подобными случаями немедленно обращаться к сотрудникам полиции, либо сообщать об этом в официальных соцсетях министерства.