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Полиция задержала подозреваемую в краже средств с банковских карт пенсионеров

Полиция задержала подозреваемую в краже средств с банковских карт пенсионеров
Происшествия
13 июня 2024 г. 14:05
Полиция задержала подозреваемую в краже средств с банковских карт пенсионеров

Сотрудники полиции задержали Нурану Мамедову 1996 г.р., подозреваемую в хищении денежных средств с более чем 100 банковских карт.

Как сообщили Report из МВД, гражданка была задержана в ходе расследования по многочисленным жалобам о пропаже денег с банковских карт.

Задержанная призналась, что конфиденциальные данные банковских карт граждан ей передал знакомый Асиф Самедов, который уже задержан за кражу данных банковских карт пенсионеров под предлогом помощи им в обналичивании денег в банкоматах.

Используя личные данные карт граждан, Мамедова регистрировалась в банковских приложениях и заполучила их деньги.

По факту проводится расследование. Суд вынес решение об аресте Н.Мамедовой.

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Версия на азербайджанском языке Yüzlərlə təqaüdçünün kartından pul oğurlanıb, şübhəli saxlanılıb

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