Полиция задержала подозреваемую в краже средств с банковских карт пенсионеров

Сотрудники полиции задержали Нурану Мамедову 1996 г.р., подозреваемую в хищении денежных средств с более чем 100 банковских карт.

Как сообщили Report из МВД, гражданка была задержана в ходе расследования по многочисленным жалобам о пропаже денег с банковских карт.

Задержанная призналась, что конфиденциальные данные банковских карт граждан ей передал знакомый Асиф Самедов, который уже задержан за кражу данных банковских карт пенсионеров под предлогом помощи им в обналичивании денег в банкоматах.

Используя личные данные карт граждан, Мамедова регистрировалась в банковских приложениях и заполучила их деньги.

По факту проводится расследование. Суд вынес решение об аресте Н.Мамедовой.