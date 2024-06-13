Полиция задержала подозреваемую в краже средств с банковских карт пенсионеров

Сотрудники полиции задержали Нурану Мамедову 1996 г.р., подозреваемую в хищении денежных средств с более чем 100 банковских карт.
Как сообщили Report из МВД, гражданка была задержана в ходе расследования по многочисленным жалобам о пропаже денег с банковских карт.
Задержанная призналась, что конфиденциальные данные банковских карт граждан ей передал знакомый Асиф Самедов, который уже задержан за кражу данных банковских карт пенсионеров под предлогом помощи им в обналичивании денег в банкоматах.
Используя личные данные карт граждан, Мамедова регистрировалась в банковских приложениях и заполучила их деньги.
По факту проводится расследование. Суд вынес решение об аресте Н.Мамедовой.