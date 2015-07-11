Полиция задержала одного из четырех лиц, подозреваемых в убийстве подростка в Масаллы

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Задержан один из четырех преступников, подозреваемых в нанесении смертельных ножевых ранений в Масаллы 16-летнему Гамиду Мамедову.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства внутренних дел (МВД), в результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и органами прокуратуры, было установлено, что убийство 9 июля в Масаллы Гамида Мамедова было совершено жителями села Хыл Ровшаном Замановым, Роялом Гулиевым, Джавидом Кязимовым и Мехти Багишовым. Ранее судимый Ровшан Заманов задержан. Поиски остальных преступников продолжаются.