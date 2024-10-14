Полиция задержала очередного "курьера" телефонных мошенников, обманывающих пожилых граждан

Правоохранительные органы задержали очередного "курьера" телефонных мошенников, обманом присваивающей денежные средства пожилых людей в Азербайджане.

Правоохранительные органы задержали очередного "курьера" телефонных мошенников, обманом присваивающих денежные средства пожилых людей в Азербайджане.

Как сообщили Report в МВД, 20-летний житель Баку Юсиф Алиев задержан в качестве подозреваемого на основе жалобы двух женщин 79 и 66 лет.

Женщины стали очередными жертвами преступной схемы мошенников, им позвонили на стационарные телефоны и сообщили, что близкие родственники попали в аварию. Поверив в обман, женщины передали "курьеру" 8000 манатов и 9530 евро соответственно.

Юсиф Алиев задержан сотрудники 19-го отделения Насиминского районного управления полиции в результате оперативных мероприятий. Расследование по фактам продолжается.

"Вновь призываем граждан быть внимательными, уточнять полученную информацию, и ни в коем случае не отдавать деньги незнакомым людям", - говорится в сообщении МВД.