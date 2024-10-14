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Полиция задержала очередного "курьера" телефонных мошенников, обманывающих пожилых граждан

Полиция задержала очередного "курьера" телефонных мошенников, обманывающих пожилых граждан Правоохранительные органы задержали очередного "курьера" телефонных мошенников, обманом присваивающей денежные средства пожилых людей в Азербайджане.
Происшествия
14 октября 2024 г. 12:25
Полиция задержала очередного курьера телефонных мошенников, обманывающих пожилых граждан

Правоохранительные органы задержали очередного "курьера" телефонных мошенников, обманом присваивающих денежные средства пожилых людей в Азербайджане.

Как сообщили Report в МВД, 20-летний житель Баку Юсиф Алиев задержан в качестве подозреваемого на основе жалобы двух женщин 79 и 66 лет.

Женщины стали очередными жертвами преступной схемы мошенников, им позвонили на стационарные телефоны и сообщили, что близкие родственники попали в аварию. Поверив в обман, женщины передали "курьеру" 8000 манатов и 9530 евро соответственно.

Юсиф Алиев задержан сотрудники 19-го отделения Насиминского районного управления полиции в результате оперативных мероприятий. Расследование по фактам продолжается.

"Вновь призываем граждан быть внимательными, уточнять полученную информацию, и ни в коем случае не отдавать деньги незнакомым людям", - говорится в сообщении МВД.

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Версия на азербайджанском языке Ahıl vətəndaşların pulları ələ keçirilib, saxlanılan var

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