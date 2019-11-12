Полиция задержала мужчину, ударившего ножом Хосе Бернардо и его брата

Возбуждено уголовное дело по факту нанесения ножевых ранений телеведущему Хосе Бернардо и его брату Рафаэлю Гусейнову.

Как передает Report, в Пираллахинском районном отделе полиции по факту возбуждено уголовное дело по статье 126 (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью) УК АР, ведется расследование.

Инцидент произошел 10 ноября по адресу Пираллихинский район, Ханлар, 29.

Абуталыб Гусейнов 1985 г.р. на почве спора нанес ножевые ранения Х.Бернардо и его брату Р.Гусейнову. Раненые были доставлены в Городскую клиническую больницу №3.

Х.Бернардо был отпущен на амбулаторное лечение после оказания первой медпомощи. Р.Гусейнов был прооперирован.

По предварительным данным, врачи оценивают состояние Р.Гусейнова как среднетяжелое.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Пираллахинского РОП, был задержан совершивший преступление ранее судимый А.Гусейнов.