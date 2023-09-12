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Полиция задержала мужчину, распространявшего в соцсетях дезинформацию об Азербайджанской армии

Полиция задержала мужчину, распространявшего в соцсетях дезинформацию об Азербайджанской армии Полиция задержала гражданина, распространявшего в социальных сетях дезинформацию об Азербайджанской армии.
Происшествия
12 сентября 2023 г. 14:24
Полиция задержала мужчину, распространявшего в соцсетях дезинформацию об Азербайджанской армии

Полиция задержала гражданина, распространявшего в социальных сетях дезинформацию об Азербайджанской армии.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве отметили, что сотрудниками полиции был задержан Ибрагимли Парвиз Вугар оглу (1998 г.р.), который через фейковые профили на платформе Tik-Tok делился дезинформацией о якобы ведущихся боевых действиях и потерях в рядах армии.

"МВД продолжает принимать меры в отношении лиц, распространяющих в социальных сетях ложную информацию об Азербайджанской армии и военнослужащих", - говорится в сообщении.

Собранные материалы переданы в суд для рассмотрения.

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Версия на английском языке Police detain one over spreading false information about Azerbaijani army on social networks
Версия на азербайджанском языке Polis ordu ilə bağlı sosial şəbəkələrdə yalan məlumatlar yayan şəxsi saxlayıb 

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