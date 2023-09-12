Полиция задержала мужчину, распространявшего в соцсетях дезинформацию об Азербайджанской армии

Полиция задержала гражданина, распространявшего в социальных сетях дезинформацию об Азербайджанской армии.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.
В ведомстве отметили, что сотрудниками полиции был задержан Ибрагимли Парвиз Вугар оглу (1998 г.р.), который через фейковые профили на платформе Tik-Tok делился дезинформацией о якобы ведущихся боевых действиях и потерях в рядах армии.
"МВД продолжает принимать меры в отношении лиц, распространяющих в социальных сетях ложную информацию об Азербайджанской армии и военнослужащих", - говорится в сообщении.
Собранные материалы переданы в суд для рассмотрения.