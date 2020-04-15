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Полиция задержала любителей застолья на берегу Куры во время карантина

Полиция задержала любителей застолья на берегу Куры во время карантина

© Report

Несмотря на объявление особого карантинного режима на всей территории страны, некоторые граждане грубо нарушают требования режима.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

В селе Ашагы Сеидляр Зардабского района на берегу реки Кура собралась группа людей и организовала застолье. Нарушители карантина поделились в социальных сетях видеороликами организованного ими собрания.

Как следует из информации, сотрудники Зардабского районного отдела полиции задержали 19 участников застолья. Двое из них - организаторы мероприятия, жители района Рза Алхасов и Сабиг Набиев решением районного суда были арестованы на 10 суток в административном порядке.

В отношении других же была применена мера по статье 211 Кодекса об административных проступках и наложен штраф в размере 100 манатов.

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