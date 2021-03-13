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Полиция задержала двух больных коронавирусом, разгуливавших по Баку

Полиция задержала двух больных коронавирусом, разгуливавших по Баку Граждан еще раз призывают строго соблюдать требования особого карантинного режима
Происшествия
13 марта 2021 г. 12:26
Полиция задержала двух больных коронавирусом, разгуливавших по Баку

Сотрудники полиции в общественных местах обнаружили и задержали двух активных больных коронавирусом.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, установлено, что жительницы города Баку - 38-летняя Н.Рзаева и 36-летняя Т.Байрамова покинули место проживания, несмотря на назначение получать лечение на дому.

Сотрудники полиции провели с ними объяснительные беседы, сопроводили домой с соблюдением медицинских процедур, уведомили соответствующие здравоохранительные структуры.

Материалы в отношении Н.Рзаевой были переданы в следственный отдел Наримановского районного управления полиции. По факту возбуждено уголовное дело по статье 139.1 (нарушение противоэпидемиологического и карантинного режимов) УК АР.

В отношении второй граждански разбирательство продолжается.

Сотрудники органов внутренних дел продолжают проводить контрольно-профилактические мероприятия на территории столицы и в регионах в целях обеспечения требований карантинного режима, предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории страны и возможных тяжелых последствий.

Граждан еще раз призывают строго соблюдать требования особого карантинного режима.

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Версия на азербайджанском языке Koronavirus xəstəsi olan iki nəfər ictimai yerlərdə saxlanılıb

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