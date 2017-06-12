Полиция задержала человека, дезинформировавшего о бомбе в Metro Park

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел распространило информацию о ложном сообщении "о заложенной бомбе" в торговом центре Metro Park.
Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 11 июня в 11:42 неизвестный с мобильного телефона позвонил в "центр звонков" МВД 102 и сообщил о бомбе, заложенной в торговом центре Metro Park в Наримановском районе.
Незамедлительно были приняты необходимые меры, однако информация не подтвердилась.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Наримановского районного управления полиции, сообщивший ложную информацию был задержан.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 216 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) Уголовного кодекса.
News DepartmentАвтор новости
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