Происшествия
18 августа 2025 г. 15:55
Полиция Ясамальского района изъяла из незаконного оборота около 27 кг наркотиков

Правоохранительные органы Ясамальского района Баку провели серию операций, в результате которых из незаконного оборота было изъято около 27 килограммов наркотических веществ.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, сотрудники районного управления полиции задержали пять подозреваемых в наркоторговле. Операции проводились в течение нескольких дней.

Наиболее значительная партия запрещенных веществ была обнаружена у 64-летнего Ильхама Гулиева, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности, и его 33-летнего сообщника Илькина Багиева. В ходе обыска у них было изъято 11 кг 465 г марихуаны, расфасованной в 18 отдельных пакетов.

Еще одним задержанным стал 36-летний Ризван Абиев, также имеющий судимость. У него правоохранители изъяли 5 кг 376 г марихуаны и 3 кг 200 г опия.

Все задержанные в ходе допросов заявили, что к наркокурьерству их привлекли граждане Ирана, личности которых в настоящее время устанавливаются следствием.

По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.

Версия на азербайджанском языке Bakıda keçirilən əməliyyatlar nəticəsində 27 kiloqram narkotik qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb

