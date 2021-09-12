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Полиция в Сабирабаде оштрафовала нарушителей режима карантина

Полиция в Сабирабаде оштрафовала нарушителей режима карантина В отношении нарушителей были составлены протоколы по статье №211
Происшествия
12 сентября 2021 г. 17:55
Полиция в Сабирабаде оштрафовала нарушителей режима карантина

Сотрудники полиции Джалилабадского района в результате контрольно-профилактических мер выявили водителей микроавтобусов, которые продолжали заниматься в выходные пассажироперевозками, несмотря на соответствующий запрет.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как отмечается, в отношении водителей были составлены протоколы по статье №211 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях Азербайджана.

Напомним, что согласно решению Оперативного штаба при Кабинете министров, работа общественного транспорта на выходных запрещена.

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Версия на азербайджанском языке Karantin rejimi qaydalarını pozan mikroavtobus sürücüləri cərimələnib

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