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    Полиция в парке спасла женщину, пытавшуюся повеситься

    Она раскаивается в содеянном

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В Баку 32-летняя женщина пыталась покончить с собой.

    Как сообщает Report, случай произошел на территории Сабаильского района. 

    Согласно информации, в одном из парков в поселке Бадамдар Наргиз Атаева 1985 года рождения в целях самоубийства с помощью веревки повесилась на дереве. Однако проводившие службу на данной территории сотрудники полиции предотвратили попытку самоубийства. 

    В показаниях полиции Н.Атаева раскаялась в содеянном. 

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