Полиция в парке спасла женщину, пытавшуюся повеситься

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В Баку 32-летняя женщина пыталась покончить с собой.
Как сообщает Report, случай произошел на территории Сабаильского района.
Согласно информации, в одном из парков в поселке Бадамдар Наргиз Атаева 1985 года рождения в целях самоубийства с помощью веревки повесилась на дереве. Однако проводившие службу на данной территории сотрудники полиции предотвратили попытку самоубийства.
В показаниях полиции Н.Атаева раскаялась в содеянном.
News DepartmentАвтор новости
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