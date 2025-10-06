Полиция в Губе изъяла из незаконного оборота около 8 кг марихуаны и героина
Происшествия
- 06 октября, 2025
- 11:55
Полиция в Губинском районе изъяла из незаконного оборота почти 8 кг марихуаны и героина, а также таблетки метадона.
Как передает Report со ссылкой на МВД, сотрудниками полиции был задержан ранее судимый 44-летний Фуад Фархадов по подозрению в незаконном обороте наркотических средств.
При обысках у него нашли 6 кг марихуаны, около 2 кг героина и таблетки метадона. Задержанный сообщил, что планировал сбыть наркотики по различным адресам.
По факту возбуждено уголовное дело, Фуад Фархадов арестован.
