Полиция в Губе изъяла из незаконного оборота около 8 кг марихуаны и героина

Полиция в Губинском районе изъяла из незаконного оборота почти 8 кг марихуаны и героина, а также таблетки метадона.

Как передает Report со ссылкой на МВД, сотрудниками полиции был задержан ранее судимый 44-летний Фуад Фархадов по подозрению в незаконном обороте наркотических средств.

При обысках у него нашли 6 кг марихуаны, около 2 кг героина и таблетки метадона. Задержанный сообщил, что планировал сбыть наркотики по различным адресам.

По факту возбуждено уголовное дело, Фуад Фархадов арестован.