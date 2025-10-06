Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Полиция в Губе изъяла из незаконного оборота около 8 кг марихуаны и героина

    Происшествия
    • 06 октября, 2025
    • 11:55
    Полиция в Губе изъяла из незаконного оборота около 8 кг марихуаны и героина

    Полиция в Губинском районе изъяла из незаконного оборота почти 8 кг марихуаны и героина, а также таблетки метадона.

    Как передает Report со ссылкой на МВД, сотрудниками полиции был задержан ранее судимый 44-летний Фуад Фархадов по подозрению в незаконном обороте наркотических средств.

    При обысках у него нашли 6 кг марихуаны, около 2 кг героина и таблетки метадона. Задержанный сообщил, что планировал сбыть наркотики по различным адресам.

    По факту возбуждено уголовное дело, Фуад Фархадов арестован.

