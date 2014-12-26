​Полиция Баку задержала гражданина с ампутированными ногами

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Баку задержан гражданин, находящийся в розыске за мошенничество. Как сообщили Report из управления полиции Низаминского района, задержан находящийся в розыске по статье 178.2.4 (мошенничество с причинением значительного ущерба), раннее судимый 56-летний Гусейнов Юсиф Рза оглу. Он обвиняется в присвоении денег граждан, воспользовавшись их доверием.

Отметим, что Ю.Гусейнов является инвалидом I группы. Обе его ноги ампутированы.