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    Полиция в аэропорту Далласа открыла огонь по подозрительному мужчине

    По словам очевидцев, у мужчины в руках был камень

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ В аэропорту Далласа полиция открыла огонь по подозрительному мужчине

    Как передает Report, на кадрах любительской съемки видно, как стражи порядка производят более десяти выстрелов в мужчину у входа в аэропорт и приказывают ему лежать.

    По словам очевидцев, у мужчины в руках был камень, и он вел себя агрессивно.

    С ранениями он был доставлен в больницу. Других пострадавших в результате инцидента нет. Часть помещений аэропорта остается закрытой.

    Детали происшествия выясняются.

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