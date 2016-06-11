Полиция в аэропорту Далласа открыла огонь по подозрительному мужчине

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ В аэропорту Далласа полиция открыла огонь по подозрительному мужчине

Как передает Report, на кадрах любительской съемки видно, как стражи порядка производят более десяти выстрелов в мужчину у входа в аэропорт и приказывают ему лежать.

По словам очевидцев, у мужчины в руках был камень, и он вел себя агрессивно.

С ранениями он был доставлен в больницу. Других пострадавших в результате инцидента нет. Часть помещений аэропорта остается закрытой.

Детали происшествия выясняются.