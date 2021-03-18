Полиция Тертера предотвратила проведение свадьбы

Сотрудники полиции провели профилактическую беседу

Тертерский районный отдел полиции (РОП) продолжает мероприятия, направленные на предупреждение нарушений правил карантинного режима.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД), в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Тертерского РОП, было установлено, что житель села Джамилли Фирдовси Рустамов хотел организовать свадебное торжество для своего сына с участием гостей.

Сотрудники полиции провели с Ф.Рустамовым профилактическую беседу, ему было сделано предупреждение, а проведение торжества было предотвращено.