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Полиция Тертера предотвратила проведение свадьбы

Полиция Тертера предотвратила проведение свадьбы Сотрудники полиции провели профилактическую беседу
Происшествия
18 марта 2021 г. 10:51
Полиция Тертера предотвратила проведение свадьбы
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Тертерский районный отдел полиции (РОП) продолжает мероприятия, направленные на предупреждение нарушений правил карантинного режима.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД), в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Тертерского РОП, было установлено, что житель села Джамилли Фирдовси Рустамов хотел организовать свадебное торжество для своего сына с участием гостей.

Сотрудники полиции провели с Ф.Рустамовым профилактическую беседу, ему было сделано предупреждение, а проведение торжества было предотвращено.

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Версия на азербайджанском языке Tərtərdə toy məclisi təşkil edən şəxslər müəyyən edildi

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