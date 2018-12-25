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    Полиция разыскивает близких погибшего в Сумгайыте пешехода

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ 19 октября текущего года в Сумгайыте, на пересечении улиц Бабека и У.Гаджибекова, водитель уже установленного автомобиля сбил 55-60 летнего пешехода. 

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, от полученных травм мужчина скончался в Сумгайытской городской больнице скорой медицинской помощи.  

    Установить личность пешехода не удалось. 

    Его признаки: рост 173 см, нормального телосложения, волосы седые. В момент ДТП на мужчине были темно синяя рубашка с коротким рукавом и черные брюки. 

    На теле мужчины на кириллице выбиты наколки. 

    Лиц, узнавших мужчину на фотографии, просим позвонить в Call-центр "102" МВД, Сумгайытсоке городское управление полиции (018) 65-4-02-02, (012) 590-66-10, а также связаться по телефонам (077) 458-17-18, (050) 363-99-90.

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