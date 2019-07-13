​​Полиция разыскивает родственников скончавшегося в больнице мужчины

30 июня в 39-е отделение полиции Сабаильского РУП поступила информация о том, что в больницу был доставлен мужчина 55–60 лет с черепно-мозговой травмой.

Об этом сообщили Report в министерстве внутренних дел.

Было отмечено, что мужчину не смогли допросить поскольку он был без сознания. 11 июля он скончался.

"Личность мужчины не установлена, если Вам известна информация о личности мужчины на фото или Вы были знакомы с ним, просим связаться с Центром звонков "102" или по телефонам Сабаильского районного управления полиции и 39-го отделения полиции (012) 498-02-02; (012) 437-02-02 и (050) 636-60-60; (055) 285-40-04" - отметили в министерстве.