О нас
Report Georgia

Полиция проводит рейды в крупных супермаркетах Баку

Полиция проводит рейды в крупных супермаркетах Баку В ходе рейда лица, вошедшие в маркет без масок были оштрафованы
Происшествия
0
4 июля 2020 г. 14:23
Полиция проводит рейды в крупных супермаркетах Баку

С целью предотвращения массового распространения инфекции коронавируса (COVID-19) сотрудники полиции проводят усиленные контрольно-профилактические мероприятия на столичных дорогах, проспектах, квартальных улицах, а также в закрытых помещениях, в том числе крупных супермаркетах. 

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, лица, не соблюдающие в супермаркетах социальную дистанцию, не использующие средства индивидуальной защиты дыхательных путей, привлекаются в соответствии с законодательством к административной ответственности.

В ходе рейда лица, вошедшие в маркет без масок и сотрудники объектов, игнорирующие требования, в соответствии с законодательством были серьезно наказаны полицией. Кроме того, в ходе мероприятия с целью предотвращения возникновения очереди у касс и соблюдения социальной дистанции в маркетах после вмешательства полиции было восстановлено функционирование неработающих касс.

Супермаркетам было сделано еще одно предупреждение, чтобы они осуществляли деятельность с серьезным соблюдением санитарно-гигиенических правил. 

С целью предотвращения массового распространения инфекции коронавируса среди людей следует пользоваться средствами индивидуальной защиты дыхательных путей – медицинскими масками. В противном случае эти лица и владельцы закрытых помещений, куда они входят, будут серьезно наказываться.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Polis iri supermarketlərdə reydlər keçirir

Новости партнеров

Другие новости из категории

Приехавших отдохнуть в Габалу нарушителей карантина оштрафовали
ФотоПриехавших отдохнуть в Габалу нарушителей карантина оштрафовали
4 июля 2020 г. 12:52
В Баку грузовик насмерть сбил пешехода
В Баку грузовик насмерть сбил пешехода
4 июля 2020 г. 12:45
В Газахе задержаны желающие провести церемонию помолвки
ФотоВ Газахе задержаны желающие провести церемонию помолвки
4 июля 2020 г. 10:35
МВД: За сутки оштрафованы 629 нарушителей карантина
МВД: За сутки оштрафованы 629 нарушителей карантина
4 июля 2020 г. 09:47
На Абшероне сбитый автомобилем молодой человек получил сотрясение мозга 
На Абшероне сбитый автомобилем молодой человек получил сотрясение мозга 
4 июля 2020 г. 08:38
В Баку молодого мужчину ударили ножом в живот
В Баку молодого мужчину ударили ножом в живот
4 июля 2020 г. 05:43
Поножовщина в Баку, есть раненый
Поножовщина в Баку, есть раненый
4 июля 2020 г. 00:34
В Барде автомобиль насмерть сбил пешехода 
В Барде автомобиль насмерть сбил пешехода 
3 июля 2020 г. 23:08
В Сумгайыте произошла дорожная авария, есть пострадавшие 
ФотоВ Сумгайыте произошла дорожная авария, есть пострадавшие 
3 июля 2020 г. 22:21
В Имишли произошло ДТП, есть пострадавший
ФотоВ Имишли произошло ДТП, есть пострадавший
3 июля 2020 г. 20:04

Последние новости

14:25
В Японии 15 человек погибли из-за ливней - ОБНОВЛЕНО Другие страны
14:23
ФотоПолиция проводит рейды в крупных супермаркетах Баку Происшествия
14:08
В Иране из-за коронавируса скончались до 150 человек за сутки В регионе
13:39
Китай объяснил причину отказа от канадского газа в пользу российского Энергетика
13:10
В Азербайджане воздух прогреется до 38 градусов Экология
12:52
ФотоПриехавших отдохнуть в Габалу нарушителей карантина оштрафовали Происшествия
12:45
В Баку грузовик насмерть сбил пешехода Происшествия
12:16
Проживающих в Азербайджане грузин примут в вузы без экзаменов Наука и образование
12:11
В Австралии изолированы жители 9 домов из-за вспышки COVID-19 Другие страны
11:45
В Армении за сутки COVID-19 заразились 580 человек, 8 умерли В регионе
11:39
Этапы "Формулы 1" могут отменить еще в трех странах Индивидуальные
11:39
В России за сутки из-за коронавируса умерли 168 человек Другие страны
11:22
В Индии из-за сильного наводнения погибли 59 человек Другие страны
11:12
В Токио выявлен 131 случай заражения COVID-19 Другие страны
11:01
В Грузии число заболевших коронавирусом достигло 946 В регионе