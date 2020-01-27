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Полиция провела в Баку операцию, задержаны вооруженные лица - ФОТО

Полиция провела в Баку операцию, задержаны вооруженные лица

В Баку задержаны вооруженные лица.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в Главное управление по борьбе с организованной преступностью поступила информация о наличии незаконно хранимого оружия при некоем Ниджате. 

В результате операции был задержан и передан следствию житель столицы Ниджат Насиров. В управляемом им автомобиле марки Daewoo Gentra были обнаружены пистолет "Стечкин" и один пневматический пистолет.

В ходе очередной операции в поселке Тюркан Хазарского района сотрудники Главного управления задержали ранее судимого Самира Маилова. При нем был обнаружен пистолет "Макарова" и один патрон.

По факту в отношении обоих лиц возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК АР, по решению суда они были арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

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