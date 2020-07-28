Полиция провела рейд, в отношении 380 человек составлен административный протокол

В целях предотвращения массового распространения коронавируса (COVID-19) на территории Абшеронского района сотрудниками полиции продолжаются усиленные контрольно-профилактические мероприятия на дорогах, объектах, деятельность которых разрешена.

В целях предотвращения массового распространения коронавируса (COVID-19) на территории Абшеронского района сотрудниками полиции продолжаются усиленные контрольно-профилактические мероприятия на дорогах, объектах, деятельность которых разрешена.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, в ходе рейдов были выявлены и оштрафованы водители, которые передвигались по автомобильным дорогам без разрешения. В рамках контрольно-профилактических мероприятий составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях в отношении лиц, покинувших место жительства без разрешения, а также лиц, не использующих индивидуальные средства защиты дыхательных путей, в том числе медицинские маски.

В целом за нарушение правил карантина сотрудниками Абшеронского районного управления полиции в ходе последних рейдов составлено 380 административных протоколов, 3 нарушителя были арестованы в административном порядке. Были также выявлены 3 кафе и ресторан, которые работали в нарушение карантинных правил, приняты жесткие меры в отношении владельцев объектов.