О нас
Report Georgia

Полиция провела рейд, в отношении 380 человек составлен административный протокол

Полиция провела рейд, в отношении 380 человек составлен административный протокол В целях предотвращения массового распространения коронавируса (COVID-19) на территории Абшеронского района сотрудниками полиции продолжаются усиленные контрольно-профилактические мероприятия на дорогах, объектах, деятельность которых разрешена.
Происшествия
28 июля 2020 г. 15:47
Полиция провела рейд, в отношении 380 человек составлен административный протокол

В целях предотвращения массового распространения коронавируса (COVID-19) на территории Абшеронского района сотрудниками полиции продолжаются усиленные контрольно-профилактические мероприятия на дорогах, объектах, деятельность которых разрешена.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, в ходе рейдов были выявлены и оштрафованы водители, которые передвигались по автомобильным дорогам без разрешения. В рамках контрольно-профилактических мероприятий составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях в отношении лиц, покинувших место жительства без разрешения, а также лиц, не использующих индивидуальные средства защиты дыхательных путей, в том числе медицинские маски.

В целом за нарушение правил карантина сотрудниками Абшеронского районного управления полиции в ходе последних рейдов составлено 380 административных протоколов, 3 нарушителя были арестованы в административном порядке. Были также выявлены 3 кафе и ресторан, которые работали в нарушение карантинных правил, приняты жесткие меры в отношении владельцев объектов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоPolis Abşeronda reyd keçirdi, 380 nəfər barəsində inzibati protokol tərtib edildi

Новости партнеров

Самое важное

Президент поздравил азербайджанский народ с праздником Гурбан
Президент поздравил азербайджанский народ с праздником Гурбан
28 июля 2020 г. 13:14
В Азербайджане известный журналист умер от COVID-19
ФотоВ Азербайджане известный журналист умер от COVID-19
28 июля 2020 г. 10:35
Посол Иордании в Азербайджане вызван в МИД из-за продажи оружия Армении
Посол Иордании в Азербайджане вызван в МИД из-за продажи оружия Армении
27 июля 2020 г. 16:49
Назначен новый министр образования Азербайджана
Назначен новый министр образования Азербайджана
27 июля 2020 г. 13:05
Moody's пересмотрел рейтинг Азербайджана
Moody's пересмотрел рейтинг Азербайджана
27 июля 2020 г. 11:35
В Грузии опровергли информацию о перевозке военных автомобилей в Армению
В Грузии опровергли информацию о перевозке военных автомобилей в Армению
26 июля 2020 г. 17:11
В Азербайджане количество зараженных превысило 30 тысяч
В Азербайджане количество зараженных превысило 30 тысяч
26 июля 2020 г. 17:03
В Иране число случаев COVID-19 превысило 291 тысячу
В Иране число случаев COVID-19 превысило 291 тысячу
26 июля 2020 г. 13:59
Путин обсудил с Совбезом РФ отношения с Азербайджаном и Арменией
Путин обсудил с Совбезом РФ отношения с Азербайджаном и Арменией
24 июля 2020 г. 16:43
Чавушоглу и Лавров обсудили эскалацию на азербайджано-армянской границе
Чавушоглу и Лавров обсудили эскалацию на азербайджано-армянской границе
23 июля 2020 г. 22:03

Последние новости

17:08
ВОЗ: Cезон не влияет на передачу коронавируса Здоровье
17:06
Цзинь Лицюнь переизбран президентом АБИИ Финансы
16:44
В штате Миннесота проведена акция в поддержку Азербайджана Диаспора
16:34
Премьер Великобритании заявил о признаках второй волны COVID-19 в Европе Другие страны
16:03
Халик Мамедов: Наши шаги не должны приводить к массовому сокращению работников Энергетика
15:56
AZAL возобновляет сотрудничество с туркомпаниями Инфраструктура
15:49
В Азербайджане 412 новых случаев заражения COVID-19 Здоровье
15:47
Полиция провела рейд, в отношении 380 человек составлен административный протокол Происшествия
15:43
Украина ввела временный безвизовый режим для туристов из Китая Туризм
15:10
ВидеоКаждая третья женщина в мире подвергается насилию Мультимедиа
15:08
SOCAR может утвердить новый стратегический план развития осенью Энергетика
15:06
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы Религия
14:59
Глава МИД: Бездумные военные действия Армении нацелены на нарушение мирных переговоров Нагорно-карабахский конфликт
14:54
В США выявили более 56 тысяч новых случаев COVID-19 Другие страны
14:32
В ряде районов Баку отключат воду Инфраструктура
Вся новостная лента