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Полиция провела операцию в Сиязане, задержаны 2 человека

Полиция провела операцию в Сиязане, задержаны 2 человека Сотрудники 1-го отделения Сиязанского районного отдела полиции (РОП) и Главного управления Государственной дорожной полиции задержали двух человек по подозрению в приобретении, хранении, перевозке и продаже наркотических средств.
Происшествия
23 июля 2022 г. 10:00
Полиция провела операцию в Сиязане, задержаны 2 человека

Сотрудники 1-го отделения Сиязанского районного отдела полиции (РОП) и Главного управления Государственной дорожной полиции задержали двух человек по подозрению в приобретении, хранении, перевозке и продаже наркотических средств.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, задержаны жители района Мурад Габибзаде и Адалат Ильясов.

При обыске у них было обнаружено и изъято большое количество героина, метамфетамина, марихуаны и электронные весы.

В отношении обоих лиц по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке Polis Siyəzəndə əməliyyat keçirib, 2 nəfər saxlanılıb

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