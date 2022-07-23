Полиция провела операцию в Сиязане, задержаны 2 человека

Сотрудники 1-го отделения Сиязанского районного отдела полиции (РОП) и Главного управления Государственной дорожной полиции задержали двух человек по подозрению в приобретении, хранении, перевозке и продаже наркотических средств.

Сотрудники 1-го отделения Сиязанского районного отдела полиции (РОП) и Главного управления Государственной дорожной полиции задержали двух человек по подозрению в приобретении, хранении, перевозке и продаже наркотических средств.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, задержаны жители района Мурад Габибзаде и Адалат Ильясов.

При обыске у них было обнаружено и изъято большое количество героина, метамфетамина, марихуаны и электронные весы.

В отношении обоих лиц по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.