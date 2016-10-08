Полиция провела операцию в Нардаране

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ В целях защиты прав и свобод, а также законных интересов граждан страны, изъятия незаконно хранящегося огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств органы внутренних дел провели специальные оперативно-розыскные мероприятия в поселке Нардаран Сабунчинского района.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

Несмотря на то, что руководящие лица МВД во время встреч с жителями Нардарана неоднократно требовали добровольно сдать незаконно хранящееся у них оружие и боеприпасы, в правоохранительные органы поступила оперативная информация о хранении некоторыми жителями поселка огнестрельного оружия.

Так, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 42-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции, было установлено, что в доме Имрана Агарызаева хранится оружие.

В результате неотложных мероприятий во дворе И.Агарызаева были обнаружены и изъяты автомат марки "Калашникова", 90 патронов и две обоймы.

В результате другой оперативно-розыскной операции был также задержан житель поселка Нардаран Алим Зякиев. В подвале его строящейся дачи на территории поселка были обнаружены и изъяты автомат марки "Калашникова", 34 патрона и автоматная обойма.

По указанным фактам возбуждено уголовное дело в следственном отделе Сабунчинского РУП, расследование продолжается.

Министерство внутренних дел еще раз обращается к гражданам с тем, чтобы они добровольно сдали в правоохранительные органы незаконно хранящееся у них оружие и боеприпасы.