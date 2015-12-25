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    Полиция провела операцию в Нардаране, есть задержанные

    Расследование по факту продолжается

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудники 14-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции провели операцию в поселке Нардаран. 

    Как сообщает Report, в доме Акифа Нуриева, проживающего на улице Абшерон поселка Нардаран, обнаружено и изъято 5 патронов, 39 полных патронов для охотничьего ружья, 8 пустых патронов, 9 приспособлений для наполнения патронов, 3 полусрезанных патрона для охотничьего ружья, 2 коробки пороха, 1 коробка зажигательных пистонов и 1 карманный нож. 

    А.Нуриев задержан. 

    Расследование по факту продолжается.

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