Полиция провела операцию по поимке наркоторговцев

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел (МВД) провели операции по поимке лиц, незаконно хранящих огнестрельное оружие и причастных к обороту наркотических веществ.

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел (МВД) провели операции по поимке лиц, незаконно хранящих огнестрельное оружие и причастных к обороту наркотических веществ.

Об этом Report сообщили в МВД.

В ходе мероприятий Али Аббаслы, Алекпер Мамедов, Агиль Гараев и Гамлет Велиев были задержаны по подозрению в торговле наркотиками. В общей сложности у них было изъято 23 кг наркотических веществ, включая героин, марихуану и 1590 таблеток метадона. Задержанные заявили, что приобрели наркотики с целью сбыта.

В рамках другой операции задержаны Натиг Сафаров и Джейхун Нуриев по подозрению в незаконном хранении оружия, у них изъято два обреза охотничьего ружья.

В связи с выявленными фактами возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении задержанных.

Продолжаются оперативные мероприятия по выявлению преступных связей арестованных.