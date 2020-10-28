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Полиция продолжает работу в Барде в усиленном режиме

Полиция продолжает работу в Барде в усиленном режиме В настоящее время сотрудники полиции военнослужащие Внутренних войск продолжают работу в городе в усиленном режиме
Происшествия
28 октября 2020 г. 16:37
Полиция продолжает работу в Барде в усиленном режиме

Вооруженные силы Армении, грубо нарушившей режим гуманитарного прекращения огня, сегодня днем обстреляли центр Барды из реактивных систем.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, в результате есть погибшие и раненые среди мирного населения, нанесен серьезный урон инфраструктуре. По поручению руководства МВД определенное число сотрудников полиции и военнослужащих Внутренних войск были командированы в Барду с целью своевременной доставки раненых в больницы, усиления мер по безопасности в городе и на дорогах, обеспечения защиты имущества граждан.

В настоящее время сотрудники полиции военнослужащие Внутренних войск продолжают работу в городе в усиленном режиме.

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Версия на азербайджанском языке Polis Bərdədə gücləndirilmiş iş şəraitində xidmətini davam etdirir

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