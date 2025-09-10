ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    Полиция пресекла перевозку 18 кг наркотиков с юга Азербайджана в Баку

    • 10 сентября, 2025
    • 10:27
    В Джалилабаде задержан мужчина по подозрению в доставке крупной партии наркотиков в Баку.

    Как сообщили муганскому бюро Report в региональной группе пресс-службы МВД, в рамках мероприятий по борьбе с оборотом наркотиков сотрудники полиции задержали 40-летнего Махира Атешруса, у которого обнаружено и изъято более 18 кг марихуаны и метамфетамина.

    Установлено, что задержанный был привлечен к наркокурьерству гражданином Ирана, личность которого устанавливается, и согласился за деньги доставить наркотики по определенным адресам в Баку.

    По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. 

