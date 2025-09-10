Полиция пресекла перевозку 18 кг наркотиков с юга Азербайджана в Баку
Происшествия
- 10 сентября, 2025
- 10:27
В Джалилабаде задержан мужчина по подозрению в доставке крупной партии наркотиков в Баку.
Как сообщили муганскому бюро Report в региональной группе пресс-службы МВД, в рамках мероприятий по борьбе с оборотом наркотиков сотрудники полиции задержали 40-летнего Махира Атешруса, у которого обнаружено и изъято более 18 кг марихуаны и метамфетамина.
Установлено, что задержанный был привлечен к наркокурьерству гражданином Ирана, личность которого устанавливается, и согласился за деньги доставить наркотики по определенным адресам в Баку.
По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.
