Дорожная полиция: Видимость на дорогах будет ограничена из-за непогоды

Сегодня в связи ожидаемой в Азербайджане дождливой и туманной погодой видимость на автомагистралях будет ограничена до 500-800 метров.

Сегодня в связи с ожидаемой в Азербайджане дождливой и туманной погодой видимость на автомагистралях будет ограничена до 500-800 метров.

Как сообщает Report, об этом говорится в предупреждении Главного управления государственной дорожной полиции к водителям.

В Управлении отметили, что поскольку нестабильная погода создает помехи для своевременного и четкого обзора дорожных знаков, линий разметки, а также других участников движения, водители должны быть более внимательны, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями, убедиться в исправности транспортного средства, особенно приборов наружного освещения, строго соблюдать правила безопасности при остановке, стоянке, парковке, а также при обгоне и маневрировании.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов, сегодня на территории страны ожидается нестабильная погода, дожди.