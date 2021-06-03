О нас
Report Georgia
Аудио новости

Полиция перешла на усиленный режим работы 

Полиция перешла на усиленный режим работы  В связи с Гран-при Азербайджана "Формулы-1" полиция перешла на усиленный режим работы.
Происшествия
3 июня 2021 г. 16:01
Полиция перешла на усиленный режим работы 
0 : 00
0 : 00

В связи с Гран-при Азербайджана "Формулы-1" полиция перешла на усиленный режим работы.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил начальник пресс-службы Министерства внутренних дел, полковник полиции Эхсан Захидов.

Начальник службы отметил, что принимаются все необходимые меры для поддержания общественного порядка, безопасности людей и комфортного передвижения транспортных средств:

“Эти работы будут проводиться и во время международного спортивного соревнования”.

Отметим, что Гран-при Азербайджана будет проходить с 4 по 6 июня.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Polis gücləndirilmiş iş rejiminə keçib

Другие новости из категории

СГБ: Среди тел, хранящихся в моргах Армении, нет азербайджанских военных
СГБ: Среди тел, хранящихся в моргах Армении, нет азербайджанских военных
3 июня 2021 г. 13:13
В Баку женщина выбросилась с 6-го этажа
В Баку женщина выбросилась с 6-го этажа
3 июня 2021 г. 12:06
Названы имена еще 12 армянских боевиков, совершавших в Азербайджане диверсии
Названы имена еще 12 армянских боевиков, совершавших в Азербайджане диверсии
3 июня 2021 г. 10:36
В Сабирабаде при пожаре погибли мать и двое детей
В Сабирабаде при пожаре погибли мать и двое детей
3 июня 2021 г. 08:51
В Баку машина скорой помощи сбила пожилую женщину
В Баку машина скорой помощи сбила пожилую женщину
3 июня 2021 г. 08:17
В Баку совершен наезд на 46-летнего пешехода
В Баку совершен наезд на 46-летнего пешехода
3 июня 2021 г. 07:06
На Каспии произошло землетрясение
На Каспии произошло землетрясение
3 июня 2021 г. 04:55
В Баку автомобиль сбил молодую женщину
В Баку автомобиль сбил молодую женщину
3 июня 2021 г. 03:28
В Баку автомобиль врезался в железобетонное ограждение
ФотоВ Баку автомобиль врезался в железобетонное ограждение
3 июня 2021 г. 02:25
Авария в Лянкяране: пострадали пять членов одной семьи
Авария в Лянкяране: пострадали пять членов одной семьи
3 июня 2021 г. 00:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi