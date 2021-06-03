Полиция перешла на усиленный режим работы

В связи с Гран-при Азербайджана "Формулы-1" полиция перешла на усиленный режим работы.

В связи с Гран-при Азербайджана "Формулы-1" полиция перешла на усиленный режим работы.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил начальник пресс-службы Министерства внутренних дел, полковник полиции Эхсан Захидов.

Начальник службы отметил, что принимаются все необходимые меры для поддержания общественного порядка, безопасности людей и комфортного передвижения транспортных средств:

“Эти работы будут проводиться и во время международного спортивного соревнования”.

Отметим, что Гран-при Азербайджана будет проходить с 4 по 6 июня.