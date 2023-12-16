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Дорожная полиция обратилась к водителям

Дорожная полиция обратилась к водителям Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с государственными регистрационными знаками.
Происшествия
16 декабря 2023 г. 12:24
Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с государственными регистрационными знаками.

Об этом сообщает Report со ссылкой на управление.

В управлении подчеркнули, что согласно законодательству, государственные регистрационные знаки автомобилей необходимо содержать в чистоте, чтобы их можно было даже при движении транспортного средства. В противном случае водители могут быть привлечены к административной ответственности.

"К сожалению, иногда попадаются водители, которые, злоупотребляя дождливой погодой, не обращают внимания на чистоту государственных регистрационных знаков своего автомобиля, даже намеренно загрязняют их, что приводит к неблагоприятным последствиям", - говорится в сообщении.

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