Полиция о нанесении отцом ножевого ранения сыну

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Инцидент в Баку в связи с ножевым ранением, нанесенным отцом 11-летнему сыну, взят под контроль.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку.

Сообщается, что по факту начато соответствующее разбирательство: "В зависимости от результата разбирательства, деяние получит юридическую оценку".

Инцидент произошел на улице Ханлара Алекперова в Сураханинском районе. Проживающий по данному адресу Исмайлов Фикрет Гусейнгулу оглу нанес своему сыну Исмайлову Джанали 2009 года рождения травмы кулаком и ножом за отказ попрошайничать.