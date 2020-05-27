Полиция о нанесении отцом ножевого ранения сыну

Инцидент в Баку в связи с ножевым ранением, нанесенным отцом 11-летнему сыну, взят под контроль.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку.
Сообщается, что по факту начато соответствующее разбирательство: "В зависимости от результата разбирательства, деяние получит юридическую оценку".
Инцидент произошел на улице Ханлара Алекперова в Сураханинском районе. Проживающий по данному адресу Исмайлов Фикрет Гусейнгулу оглу нанес своему сыну Исмайлову Джанали 2009 года рождения травмы кулаком и ножом за отказ попрошайничать.