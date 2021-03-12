Полиция нашла пропавшие музыкальные инструменты юного исполнителя

Несколько дней назад Президентский стипендиат, юное дарование Ниджат Масимов, имя которого занесено в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана, потерял сумку со старинными музыкальными инструментами.

Несколько дней назад Президентский стипендиат, юное дарование Ниджат Масимов, имя которого занесено в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана, потерял сумку со старинными музыкальными инструментами.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Н.Масимов обратился в 39-е отделение полиции Сабаильского РУП по поводу пропажи старинных балабанов.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность человека, обнаружившего сумку с музыкальными инструментами, но не передавшего ее правоохранительным органам.

Вскоре старинные балабаны были возвращены Н.Масимову. Исполнитель поблагодарил полицию за чуткое отношение и оперативность.