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Полиция нашла пропавшие музыкальные инструменты юного исполнителя 

Полиция нашла пропавшие музыкальные инструменты юного исполнителя  Несколько дней назад Президентский стипендиат, юное дарование Ниджат Масимов, имя которого занесено в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана, потерял сумку со старинными музыкальными инструментами.
Происшествия
12 марта 2021 г. 15:17
Полиция нашла пропавшие музыкальные инструменты юного исполнителя 
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Несколько дней назад Президентский стипендиат, юное дарование Ниджат Масимов, имя которого занесено в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана, потерял сумку со старинными музыкальными инструментами.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Н.Масимов обратился в 39-е отделение полиции Сабаильского РУП по поводу пропажи старинных балабанов.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность человека, обнаружившего сумку с музыкальными инструментами, но не передавшего ее правоохранительным органам.

Вскоре старинные балабаны были возвращены Н.Масимову. Исполнитель поблагодарил полицию за чуткое отношение и оперативность.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPolis gənc balaban ifaçısının itmiş alətlərini tapıb

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