Полиция Мингячевира совершила рейд

В отношении нарушителей приняты соответствующие меры

Сотрудники Мингячевирского городского отделения полиции провели рейд в отношении лиц, не пользующихся медицинской маской в общественном транспорте и в закрытых помещениях.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, в ходе рейда в нескольких салонах красоты, магазинах и иных закрытых помещениях города были выявлены лица, не использующие индивидуальные средства защиты органов дыхания. С ними проведены профилактические беседы, разъяснена важность соблюдения правил. В ходе рейда в транспортных средствах тоже были выявлены нарушители.

В отношении нарушителей были приняты соответствующие меры.