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Report Georgia

Полиция Мингячевира совершила рейд 

Полиция Мингячевира совершила рейд  В отношении нарушителей приняты соответствующие меры
Происшествия
13 августа 2020 г. 12:06
Полиция Мингячевира совершила рейд 

Сотрудники Мингячевирского городского отделения полиции провели рейд в отношении лиц, не пользующихся медицинской маской в общественном транспорте и в закрытых помещениях.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, в ходе рейда в нескольких салонах красоты, магазинах и иных закрытых помещениях города были выявлены лица, не использующие индивидуальные средства защиты органов дыхания. С ними проведены профилактические беседы, разъяснена важность соблюдения правил. В ходе рейда в транспортных средствах тоже были выявлены нарушители.

В отношении нарушителей были приняты соответствующие меры.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMingəçevirdə polis reydi

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