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Полиция Масаллы провела акцию против коронавируса - ФОТО

​Полиция Масаллы провела акцию против коронавируса

Отдел полиции Масаллинского района провел интересную акцию в рамках поддержки мер по социальной изоляции против распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщили Report в лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятия сотрудники отделения Государственной дорожной полиции отдела полиции Масаллинского района раздали водителям и пассажирам автомобилей медицинский спирт, маски и перчатки.

Гражданам также напомнили о важности соблюдения правил гигиены, а также защиты своего здоровья и здоровья своих близких путем соблюдения установленных правил и рекомендаций.

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