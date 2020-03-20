Полиция Масаллы провела акцию против коронавируса - ФОТО

Отдел полиции Масаллинского района провел интересную акцию в рамках поддержки мер по социальной изоляции против распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщили Report в лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятия сотрудники отделения Государственной дорожной полиции отдела полиции Масаллинского района раздали водителям и пассажирам автомобилей медицинский спирт, маски и перчатки.

Гражданам также напомнили о важности соблюдения правил гигиены, а также защиты своего здоровья и здоровья своих близких путем соблюдения установленных правил и рекомендаций.