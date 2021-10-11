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Полиция Лачына обнаружила боеприпасы

Полиция Лачына обнаружила боеприпасы Сотрудниками Лачынского районного отдела полиции на освобожденных от оккупации территориях регулярно проводятся профилактические мероприятия по выявлению боеприпасов.
Происшествия
11 октября 2021 г. 14:56
Полиция Лачына обнаружила боеприпасы

Сотрудниками Лачынского районного отдела полиции на освобожденных от оккупации территориях регулярно проводятся профилактические мероприятия по выявлению боеприпасов.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, в ходе очередных мероприятий, проведенных на территории Ходжавендского района, куда были направлены сотрудники Лачынского районного отдела полиции, с оставленных военных позиций были обнаружены и переданы в соответствующие структуры 1 автомат, 3 пулемета различных типов, 9 ручных гранат, 11 магазинов для автоматов, 1 минометная установка и 3 500 патронов различного калибра.

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Версия на азербайджанском языке Laçın polisi silah-sursat aşkarlayıb

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