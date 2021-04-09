О нас
Report Georgia
Аудио новости

Полиция Лачина обнаружила оружие и боеприпасы на освобожденных территориях

Полиция Лачина обнаружила оружие и боеприпасы на освобожденных территориях Оружие и боеприпасы были обнаружены на заброшенных военных позициях
Происшествия
9 апреля 2021 г. 10:47
Полиция Лачина обнаружила оружие и боеприпасы на освобожденных территориях

На освобожденных от оккупации территориях сотрудниками полиции продолжаются профилактические мероприятия с целью обнаружения оружия и боеприпасов.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

В ходе очередных мероприятий, проведенных сотрудниками Лачинского районного отдела полиции на территории Учтепе Ходжавендского района на заброшенных военных позициях были обнаружены 5 пулеметов, 2 гранатомета, 1 минометная установка, 1 ружье , 3 ручные гранаты, 29 магазинов для автоматов, 7 снарядов различного калибра, 4500 пуль и другие боеприпасы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Laçın polisi azad edilən ərazilərdə silah-sursat aşkarladı

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Депутат Госдумы: По всем ключевым вопросам позиции России и Азербайджана совпадают
Депутат Госдумы: По всем ключевым вопросам позиции России и Азербайджана совпадают
8 апреля 2021 г. 16:01
На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
6 апреля 2021 г. 16:49
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
5 апреля 2021 г. 13:29
В Азербайджане выявлена выплата пенсий мертвым душам
В Азербайджане выявлена выплата пенсий "мертвым душам"
5 апреля 2021 г. 11:34
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2020 год
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2020 год
5 апреля 2021 г. 11:11
Президент Азеррейла: Некоторые наши волейболистки продают сладости
Президент "Азеррейл"а: Некоторые наши волейболистки продают сладости
3 апреля 2021 г. 16:18
Может ли вакцина нарушить пост? - комментарий УМК 
Может ли вакцина нарушить пост? - комментарий УМК 
2 апреля 2021 г. 12:39
Брайза: Соглашение по Достлуг создает ряд новых возможностей для региона
Брайза: Соглашение по "Достлуг" создает ряд новых возможностей для региона
1 апреля 2021 г. 16:59
Брайза: Армянское общество глубоко расколото
Брайза: Армянское общество глубоко расколото
1 апреля 2021 г. 16:48
ВБ: Пандемия тормозит реализацию проектов с Азербайджаном
ВБ: Пандемия тормозит реализацию проектов с Азербайджаном
29 марта 2021 г. 17:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi