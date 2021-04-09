Полиция Лачина обнаружила оружие и боеприпасы на освобожденных территориях

Оружие и боеприпасы были обнаружены на заброшенных военных позициях

На освобожденных от оккупации территориях сотрудниками полиции продолжаются профилактические мероприятия с целью обнаружения оружия и боеприпасов.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

В ходе очередных мероприятий, проведенных сотрудниками Лачинского районного отдела полиции на территории Учтепе Ходжавендского района на заброшенных военных позициях были обнаружены 5 пулеметов, 2 гранатомета, 1 минометная установка, 1 ружье , 3 ручные гранаты, 29 магазинов для автоматов, 7 снарядов различного калибра, 4500 пуль и другие боеприпасы.