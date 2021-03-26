Полиция Лачина обнаружила мины

Сотрудники Лачинского районного отдела полиции продолжают профилактические мероприятия по обнаружению неразорвавшихся боеприпасов.

Сотрудники Лачинского районного отдела полиции продолжают профилактические мероприятия по обнаружению неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Лачинского РОП во время несения службы на территории Ючтепе в Ходжавендском районе нашли большое количество мин.

Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) было проинформировано о находке. При осмотре территории сотрудниками агентства были обнаружены 78 противопехотных и противотанковых мин, а также взрыватели. Приняты меры по их безопасному обезвреживанию.