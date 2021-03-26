Полиция Лачина обнаружила мины

Сотрудники Лачинского районного отдела полиции продолжают профилактические мероприятия по обнаружению неразорвавшихся боеприпасов.
Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Лачинского РОП во время несения службы на территории Ючтепе в Ходжавендском районе нашли большое количество мин.
Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) было проинформировано о находке. При осмотре территории сотрудниками агентства были обнаружены 78 противопехотных и противотанковых мин, а также взрыватели. Приняты меры по их безопасному обезвреживанию.