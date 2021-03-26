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Полиция Лачина обнаружила мины

Полиция Лачина обнаружила мины Сотрудники Лачинского районного отдела полиции продолжают профилактические мероприятия по обнаружению неразорвавшихся боеприпасов.
Происшествия
26 марта 2021 г. 11:29
Полиция Лачина обнаружила мины

Сотрудники Лачинского районного отдела полиции продолжают профилактические мероприятия по обнаружению неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Лачинского РОП во время несения службы на территории Ючтепе в Ходжавендском районе нашли большое количество мин.

Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) было проинформировано о находке. При осмотре территории сотрудниками агентства были обнаружены 78 противопехотных и противотанковых мин, а также взрыватели. Приняты меры по их безопасному обезвреживанию.

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Версия на английском языке ФотоLachin police find mines in Khojavend 
Версия на азербайджанском языке Фото Laçın polisi tərəfindən minalar aşkar edilib

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