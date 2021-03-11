Полиция Лачина обнаружила брошенные армянами оружие и боеприпасы

Оружие и боеприпасы были брошены армянскими вооруженными формированиями

На освобожденных от оккупации территориях сотрудники полиции продолжают профилактические мероприятия с целью обнаружения оружия и боеприпасов.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

Сотрудники Лачинского районного отдела полиции во время очередного рейда в Ходжавендском районе, на территории, именуемой Учтепе, обнаружили и передали по назначению брошенные армянскими вооруженными формированиями при бегстве 1 автомат, 1 карабин, 1 ружье, 8 гранат РГД-5 и запалы, 20 автоматных магазинов, около 3 500 пуль для автоматов и пулеметов.