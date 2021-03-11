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Полиция Лачина обнаружила брошенные армянами оружие и боеприпасы

Полиция Лачина обнаружила брошенные армянами оружие и боеприпасы Оружие и боеприпасы были брошены армянскими вооруженными формированиями
Происшествия
11 марта 2021 г. 12:03
Полиция Лачина обнаружила брошенные армянами оружие и боеприпасы
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На освобожденных от оккупации территориях сотрудники полиции продолжают профилактические мероприятия с целью обнаружения оружия и боеприпасов.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

Сотрудники Лачинского районного отдела полиции во время очередного рейда в Ходжавендском районе, на территории, именуемой Учтепе, обнаружили и передали по назначению брошенные армянскими вооруженными формированиями при бегстве 1 автомат, 1 карабин, 1 ружье, 8 гранат РГД-5 и запалы, 20 автоматных магазинов, около 3 500 пуль для автоматов и пулеметов.

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Версия на азербайджанском языке Laçın polisi tərəfindən silah-sursat aşkarlandı

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