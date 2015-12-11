Полиция изъяла у жителя Нардарана оружие и наркотические средства

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудники полиции в Баку изъяли у жителя Нардарана оружие и наркотические средства.

Как сообщает Report, информация об этом распространена на официальном сайте министерства внутренних дел (МВД).

Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и Сабунчинского районного управления полиции, в доме у ранее судимого Али Алиева, проживающего в поселке Нардаран, было обнаружено и изъято 1 граната "Ф-1" и 3,95 гр героина.

Помимо этого, на территории поселка Нардаран найден мешок, внутри которого находились оружие марки "АКС", 39 патронов и обойма.